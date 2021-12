Ivete e Claudia Leitte podem mudar de lugar no "The Voice"

As cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte podem mudar de lugar nas versões adulta e infantil do "The Voice". De acordo com o colunista Flavio Ricco, Veveta pode passar a virar a cadeira no programa que seleciona cantores adultos e Claudinha na versão mirim.

A alteração seria para cumprir a exigência de mudanças no programa sem perder as duas cantoras como técnicas do "The Voice". Contudo, a novidade não é confirmada pela Globo.

