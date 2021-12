Ivan é o sexto eliminado do BBB 13 e vai torcer por Andressa

O professor de inglês Ivan foi o sexto eliminado do BBB 13 nesta terça-feira, 20, com 48% dos votos do público. Ele estava no paredão com Eliéser e Kamilla, que se safaram. Calmo e tranquilo, Ivan tinha mais proximidade com o casal Nasser e Andressa e não era um participante muito ativo na casa.

Após a saída da casa, Ivan disse que ficaria na casa, caso o paredão fosse apenas contra Eliéser. "Ele faz um jogo que eu não gosto. Ele usou a amizade dele com a Marien, e eu não gosto muito desse estilo de jogo. Algumas coisas que ele fez com a Marien eu não gostei. Achei superestranho ele ter dado o 'Poder do não' para a Marien, sendo que ela não queria. Ele tem contradições que parece que ele não percebe, mas que não é legal", afirmou. O brother não escondeu que vai torcer por Andressa, a grande amiga dele na casa.

