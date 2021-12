Ivan admite se masturbar no BBB e Anamara se surpreende

Em conversa com Nasser, durante a madrugada deste sábado, 26, Ivan admitiu se masturbar na casa do Big Brother Brasil (BBB). A conversa ocorreu no banheiro, quando Nasser entrou no chuveiro e brincou que iria "banhetar".

"Faço sempre. E aqui também, não tem como ficar sem", respondeu Ivan à brincadeira do brother. A baiana Anamara ouviu a conversa, quando se preparava para o banho, e mostrou-se surpresa . "O que é isso gente, Ivan falando 'pênis'?", brincou a sister que considera o jogador um pouco tímido.

Além de Ivan, Fani também já insinuou ter se masturbado no reality em conversa Nasser, brother que parece ter se tornado o confessionário de masturbações do BBB 13. Na última quinta-feira, 24, a sister contou ao jogador que "experimentou o prazer solitário no BBB 13".

adblock ativo