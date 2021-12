Isis Valverde se assusta ao ser chamada de "égua" por fãs

A atriz Isis Valverde tem se surpreendido pela forma como é tratada na rua pelos fãs. "O público me reconhecer não me assusta, mas ultimamente tenho levado muito susto com 'égua'. O pessoal chega e grita: 'égua'. E eu dou um pulo", contou para a coluna "Notícias da TV" do Uol.

"Égua" é um dos bordões de Ritinha, personagem de Isis em "A Força do Querer". Os fãs também abordam a atriz com as expressões "Lasquei-me" e "o pau te acha", típicas da sereia.

"Só pra ter ideia, quase não me chamam mais de Isis, só de Ritinha", explica.

adblock ativo