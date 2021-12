Isabelle Drummond conta que Anna vai defender os oprimidos

Isabelle Drummond está completamente encantada com Anna Millman, a protagonista de Novo Mundo, novela das 18h da Globo. A mocinha vive uma aventura romântica com Joaquim (Chay Suede) e tem que, a todo momento, escapar das investidas do oficial inglês Thomas (Gabriel Braga Nunes). Segundo a atriz, o que mais a instigou para aceitar o convite foi compor uma personagem muito distante de sua realidade.

"Quando o Vinícius Coimbra (diretor) falou sobre a Anna, já me encantou. Eu nem sabia que era a protagonista. Estava doida para fazer época de novo. É uma ralação, mas estou amando, porque não temos referência desse tempo. Então é preciso criar mais, o que é muito legal para o ator, pois lidamos com o imaginário", afirma Isabelle.

Anna é uma mulher forte e irá se incomodar com questões sociais importantes no Rio de Janeiro. Para Isabelle, a personagem não é apenas uma feminista, mas alguém que se dispõe a lutar pelo que acredita em qualquer esfera social. A mocinha vai se inquietar não só com a escravidão, mas também com outros assuntos políticos que observará de perto por ser a professora da princesa Leopoldina (Letícia Colin).

"Ela é desbravadora. O pai dela era assim também e a levou para viajar logo cedo. Anna é uma mulher corajosa, muito curiosa e que não se conforma com as regras sociais. Além disso, é sensível e forte porque mantém a essência dela, independentemente do ambiente onde esteja", analisa.

Para as cenas de ação, principalmente as da invasão pirata à embarcação que trazia a comitiva da esposa de Dom Pedro (Caio Castro), Isabelle conta que contou com o auxílio de dublês, que a prepararam para fazer as sequências sozinha.

"As cenas de ação foram bem desafiadoras. Eu fiz todas, o Chay também. Os dublês são incríveis e nos treinaram muito bem. Então, ele nem precisaram fazer muito por causa disso. Foi um aprendizado pra mim", revela.

Em Novo Mundo, Isabelle e Chay Suede repetem a parceria como par romântico depois da primeira fase de A Lei do Amor. Para a atriz, é satisfatório o reencontro, pois, em pouco tempo, eles tiveram a oportunidade de construir novos personagens partindo do zero. Além disso, ela se diz orgulhosa do colega de elenco e que tanto Chay quanto Gabriel Braga Nunes têm uma postura que a surpreende no dia a dia das gravações.

"O Chay se supera a cada dia e o Gabriel também. É muito legal trabalhar com atores que se interessam em aprender, não importa a idade. É legal ver a experiência que o Gabriel tem e, mesmo assim, ele está sempre aberto, como se estivesse começando agora", salienta.

Sotaque britânico

Como a personagem é inglesa, Isabelle teve aulas de prosódia para manter um leve sotaque. Só que Anna é uma professora de português e tem fluência na língua, então apresenta uma fala não muito carregada.

"A gente pegou referências de pessoas que moram na Inglaterra, mas falam português. Foi interessante porque tivemos que criar uma música nossa, porque cada pessoa tem uma e, se a gente fosse ficar preso a isso, seria mais difícil de fluir", relata.

Figurino

Para entrar no clima do folhetim, que se passa entre 1817 e 1822, a vestimenta é parte importante para dar verossimilhança aos personagens. Isabelle confessa que teve de fazer um esforço para se acostumar com as roupas.

"O figurino é muito diferente, então a gente teve que se adaptar. Fui criando uma resistência para aceitar situações como o calor excessivo e o espartilho", conta.

