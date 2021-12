Isabel vai para Paris e volta ricaça em "Lado a lado"

Triste com o sumiço de Zé Maria (Lázaro Ramos) e com a "morte" do filho, Isabel (Camila Pitanga) decide mudar de vida e vai para Paris com Madame Dorleac (Maria Fernanda Cândido).

Na capital francesa, ela vira coreógrafa de dança brasileira e se torna uma dançarina famosa. Depois de uma passagem de tempo, a beldade volta para o Rio com novo visual e cheia da grana.

adblock ativo