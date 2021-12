Irmãs formam trio amoroso em nova saga de Malhação

A nova temporada de Malhação, que estreia nesta segunda-feira, 8, dá adeus ao ambiente escolar. Desta vez, a trama vai girar em torno de uma grande família. Ronaldo (Tuca Andrada) e Vera (Isabela Garcia) moram em um casarão com uma penca de filhos, fruto de antigos casamentos.

Entre os jovens, estão as meninas de Vera, as irmãs Anita (Bianca Salgueiro) e Sofia (Hanna Romanazzi). As duas formarão um triângulo com o protagonista Ben (Gabriel Falcão), que está às vésperas de voltar ao Brasil, após passar anos nos Estados Unidos com a mãe.

Antes de voltar ao país, Ben vai conhecer Anita e Sofia. A primeira se encantará pelo rapaz, mas será Sofia quem conquistará o seu coração.

adblock ativo