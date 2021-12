Investigações e crimes voltam à programação em três séries

A partir do próximo dia 19, os espectadores interessados em desvendar crimes e ver a justiça sendo feita voltam a ter três opções de entretenimento na TV paga. Elogiada pela crítica norte-americana por trazer de volta personagens ligados à obra do escritor britânico Arthur Conan Doyle, Elementary (Universal) é a primeira a retornar à grade.

Na sequência, estreiam a nova temporada de Perception (AXN) e a última da bem-sucedida Justified (Space), que ainda está em exibição na TV dos Estados Unidos.

Desafio

Baseada na série de livros de Doyle que narram as aventuras de Sherlock Holmes, a terceira temporada de Elementary - a partir do dia 19, às 23h, no Universal - lança mais um desafio para o famoso investigador inglês.

Desta vez, Holmes, interpretado por Jonny Lee Miller, precisa saber quem matou Kate Hodge (Karen Lutz), testemunha de um crime que deveria depor em um tribunal.

Enquanto isso, sua parceira de trabalho, a dra. Joan Watson (Lucy Liu), aprende a lidar com seu novo namorado, Andrew (Raza Jaffrey).

Vida complicada

No dia 21, a partir das 7h30, é a vez do neuropsiquiatra Daniel Pierce (Eric McCormack) retornar à programação do AXN. Serão exibidos quatro episódios em sequência. No segundo ano da atração, que chegará ao fim ainda neste ano após a exibição de sua terceira temporada, a vida do protagonista está mais complicada do que o habitual.

Ao mesmo tempo em que tenta esquecer sua amiga imaginária, Natalie Vincent (Kelly Rowan), ele precisa analisar a sanidade de um assassino condenado que ganha direito a um segundo julgamento. O homem mudou de comportamento após uma cirurgia em seu cérebro.

Já na quarta-feira, dia 25, a partir das 21h45, Raylan Givens (Timothy Olyphant) começa a se despedir de sua audiência. Durante quase cinco anos, o dia a dia do policial, que age como se fosse um homem da lei do Velho Oeste, conquistou o público e a crítica especializada.

Inspiração

Além dos três prêmios que faturou no Emmy, a trama de Graham Yost é apontada por alguns escritores como inspiração para séries do mesmo gênero como KillerWomen (ABC) e Longmire (A&E). Ainda em exibição na TV norte-americana, praticamente ao mesmo tempo em que é lançado no Brasil, o sexto e último ano da atração mostra os desdobramentos de mais um embate entre Givens e o mafioso Boyd Crowder (Walton Goggins).

O oficial tenta buscar apoio federal para deter o criminoso e conta com a ajuda de Ava (Joelle Carter), no papel de uma agente infiltrada. A trama se desenrola em 13 episódios que encerram a série e devem deixar o público com saudade do bangue-bangue na cidade de Harlan, no Estado de Kentucky (EUA).

adblock ativo