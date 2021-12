Internautas se emocionam com fim da primeira fase de novela

A primeira fase da novela Além do Tempo terminou de forma trágica nesta quarta-feira, 21. Melissa (Paolla Oliveira) empurra Lívia (Alinne Moraes) de um penhasco, impedindo que a mocinha fique com Felipe (Rafael Cardoso).

Ao ver a amada no mar, ele pula e tenta salvá-la, mas só dá tempo de jurar amor eterno para a jovem. A ação emocionou os internautas e a hashtag #alemdotempo ficou entre os assuntos mais comentados no mundo.

O triste fim da primeira fase fez os internautas se emocionarem. "Já sou obcecada por história com drama/romance/tragédia/clichê. E ainda me aparece uma novela com tudo isso, não sei como lidar", disse uma internauta.

"Que meio/final sensacional! Estou sem palavras! Melhor novela da Globo em anos!", escreveu outra. "Eu nunca tinha assistido Além do Tempo, comecei a ver essa semana e gente estou chorando muito", revelou outra.

A fase passou no tempo e, nos dias atuais, os personagens de Alinne Moraes e Rafael Cardoso já se encontraram e trocaram olhares no aeroporto, sem imaginar que já viveram um amor na vida passada.

