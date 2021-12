Internautas lamentam demissão de Fernando Rocha do 'Bem Estar'

Nas redes sociais, as pessoas lamentaram a demissão de Fernando Rocha, um dos apresentadores do programa Bem Estar que, por vezes, fazia danças engraçadas e piadas entre as reportagens apresentadas. Rocha foi demitido da Globo e, assim, deixou de apresentar o programa. Agora, o matinal segue com a apresentação apenas de Mariana Ferrão.

No ano passado, uma dancinha do apresentador viralizou nas redes e ele ganhou ainda mais simpatizantes. Antes, Rocha tinha chamado a atenção por uma piada sobre a despedida entre a clara e o ovo.

Segundo a Globo, o contrato do apresentador vai até agosto, mas ele entrará de férias e já deixará o programa sobre qualidade de vida. Há algum tempo, já havia previsão de mudanças nos programas matutinos da emissora, e a audiência do Bem Estar não estava rendendo o suficiente para manter a atração no ar.

"Fernando Rocha é demitido da Globo e isso só confirma o fim do #BemEstar", reclamou um fã do programa em texto publicado numa rede social. "Demitiram o tiozão Fernando Rocha (...); dona Globo assim não dá pra te defender", disse outro.

