Internautas comentam beijo entre dupla do 'Dança dos Famosos'

No quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão do Faustão (TV Globo), deste domingo, 15, o ator Nicolas Prattes e sua parceira Mayara Araújo surpreenderam a plateia e os jurados ao dar um beijão durante a dança.

No fim da apresentação da performance ao som de country, os dois se beijaram e viraram assunto nas redes sociais. Em entrevista ao Gshow, o ator disse que a 'surpresa' foi planejada.

"A gente ficou a semana toda pensando no beijo, mas a gente deixou em aberto. [Pensamos]: 'Se a gente sentir que tem que rolar, vai rolar'. Quando terminou, a plateia gritando e o som, aí...", disse Prattes.

No Twitter, alguns internautas elogiaram o beijo, enquanto outros disseram que foi um 'golpe baixo' para ganhar notas mais altas do público.

Genteeee só agora que vi o beijo q rolou na dança dos famosos hj Pra q isso?? Eu tô é chocada — Stefani Ronnau (@StefaniRonnau) 16 de outubro de 2017

Achei que o nome era dança dos famosos não beijo dos famosos https://t.co/RSFoMKMySC — havy (@Havymorais) 16 de outubro de 2017

Achei apelativo esse beijo no Dança dos Famosos — Anderson Osório (@ADSPO) 16 de outubro de 2017

Que beijo foi esse, na dança dos famosos, amei — Lima (@Giovann23588710) 15 de outubro de 2017

precisando de um beijo igual esse da dança dos famosos — nath (@nathmattos3) 15 de outubro de 2017

quando a dança dos famosos se torna “beijo dos famosos” pic.twitter.com/KGMmMhYtLW — ge ♡ (@proudbellarke) 15 de outubro de 2017

