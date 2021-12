Internautas aprovam Mister Brau, nova série de Lázaro Ramos

Parece que a nova série de Lázaro Ramos, Mister Brau, caiu no gosto do público. Durante a estreia nesta terça-feira, 22, a hashtag #misterbrau foi o assunto mais comentado no Twitter no Brasil. "Primeira vez que a Globo acerta a mão no humor", escreveu um internauta. "A globo dessa vez acertou, mas também não é pra menos, onde tem Taís e Lázaro não tem erro", postou outro.

O público elogiou também a atuação de Lázaro Ramos, o personagem título. "O Lázaro Ramos tá demais nessa série. Muito engraçado", afirmou um. A forma de Taís Araújo, que apareceu de biquini em uma das primeiras cenas, também virou alvo de elogios. "Tais Araújo teve filho ontem e já ta magra, eu nunca tive filhos e to aqui tentando emagrecer triste realidade", escreveu uma internauta. "Olha o corpo da Tais Araújo??? é pra se cortar de inveja!!", elogiou outra.

Os famosos também aprovaram a estreia. As atrizes Mariana Rui Barbosa e Tatá Werneck, além da cantora Paula Lima postaram ter adorado o seriado. "Eu amei a estreia, série super divertida e alto astral, já quero logo que chegue a próxima terça!", escreveu Luana Piovanni.

No primeiro episódio, foi mostrada a chegada de Mister Brau e a esposa, Michele, em um novo condomínio. Eles decidem cair na piscina no meio da noite e um casal de vizinhos chama a segurança para tirá-los de lá, sem saber que são os novos moradores do local. Logo na estreia também foi revelado um problema do cantor: ele tem ereção na hora em que se apresenta no palco.

No Ibope prévio, a atração marcou 27 pontos de audiência e liderou o horário. Cada ponto equivale a 65 mil pessoas em São Paulo.

adblock ativo