Internautas acusam produção do BBB de racismo

O Big Brother Brasil mal estreou e já está levantando discussão e criando polêmica na internet. Desta vez, a produção do reality acusada de racismo.

Em uma apresentação da nova decoração da casa do BBB, nesta terça-feira, 19, no programa Mais Você (Globo), alguns internautas perceberam um utensilio doméstico intrigante: uma esponja de lavar pratos na forma de um boneco negro com um black power.

Após avistarem o objeto considerado "moderno" pela produção, vários internautas foram até as redes sociais e começaram um debate sobre o tema. Alguns acusam a emissora de reforçar estereótipos, já que o apelido "bombril" e "cabelo de esponja" são utilizados por racistas.

Achei de extremo mau gosto a esponja de aço para lavar pratos sujos no BBB ser um 'cabelo' blackpower de um negro. pic.twitter.com/aOAHu8uzdF — Muquita (@teIespectador) January 19, 2016

Qnd vc acha q já viu de tudo aparece no BBB uma esponja dessas pra vcs continuarem chamando cabelo crespo de bombril pic.twitter.com/RkYoonqnzg — Snapchat: olacaique (@OlaCaique) January 19, 2016

Na casa do BBB há uma esponja em forma de um homem com black power É com o black que eles limpam os pratos. Pode morrer agora? — Hannibal Funkeiro L. (@OMagoRosa) January 19, 2016

Tá fácil não... Complicado ver e conviver com esses símbolos violentos sendo reforçados pela TV Brasileira. Puxado, viu?... Publicado por Midiã Noelle Santana em Terça, 19 de janeiro de 2016

Há anos se fala da queda de audiência do BBB. Na estreia que aconteceu nesta terça, o programa marcou 23 pontos de audiência, sendo uma das piores da história do programa.

