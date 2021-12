Internautas acusam Patrícia de assediar Kaysar no 'BBB18'

A madrugada desta terça-feira, 6, no Big Brother Brasil 18 (BBB18), da Rede Globo, foi marcada por um clima quente, entre Patrícia e Kaysar, no quarto do líder. Deitados no chão, os dois trocaram bastante carícias, embaixo do edredom, além de declarações amorosas.

Porém, após os inúmeros beijos, o sírio pediu que a cearense parasse e chegou a sentar, apresentando desconforto com a situação. "Você não me quer?", questionou Patrícia. Logo, Kaysar respondeu: "Me deixa, por favor. Chega, só um pouco", disparou o brother, repetidamente.

Mesmo com o pedido dele, alguns minutos depois, o casal voltou a "se pegar". Ainda cobertos, eles apresentaram respiração alta e ofegante. Em seguida, Kaysar falou para a sister: "Mais calma?". Depois de reclamar do calor, eles descobriram os rostos e dormiram de conchinha.

Nas redes sociais, a cena dividiu opiniões e alguns internautas sugeriram que houve masturbação ente os dois e que Kaysar teria sido assediado por Patrícia. Já outros, discordaram da acusação.

Minha opinião: tem pessoas que dizem que lutam pela igualdade entre homens e mulheres Mas aí vêem esse vídeo e dizem que não tem problema ela fazer isso... Agora inverte a situação e veja se você não iria achar problema se fosse ELE fazendo isso com ELA #BBB18 https://t.co/jevqoNThc6 — lore vanzales 🎀 (@destielpower69) 6 de março de 2018

O que impede Kaysar de ir dormir no outro quarto? Ele está sendo obrigado dormir no quarto do líder? Kaysar tá querendo passar pro público que Patrícia acorrentou ele no pé da cama Ele mesmo deu entrada pra ela e agora vcs estão descendo o pau na mina e ele de vítima#BBB18 — laura🌈 (@Laura_OFar) 6 de março de 2018

IMAGENS FORTES DEPOIS DE KAYSAR TER SIDO ASSEDIADO POR PATRICIA E FORCADO POR UMA ARMA INVISIVEL QUE A PATRICIA CARREGA NO PROGRAMA A TER RELAÇÕES COM ELA. DIGA NÃO AO ASSEDIO EM CIMA DOS SIRIOS PUROS. KAYSAR MERECE RESPEITO. HAHAHAHAHAAHHA #BBB18 pic.twitter.com/UzoJcirPP4 — WINS 🐍🍑🐜 (@WINS___) 6 de março de 2018

