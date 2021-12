Inscrições para o "BBB 17" já estão abertas

Os interessados em participar da edição 2017 do Big Brother Brasil já podem começar a garantir suas vagas. As inscrições para o reality show global foram abertas nesta terça-feira, 10.

A equipe que seleciona os candidatos para ingressar no BBB vai percorrer onze capitais para as seletivas regionais. São elas Manaus, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Goiânia, Maceió, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Campo Grande. Essa etapa começa em Porto Alegre, nos dias 27 e 28 de junho, e segue para Curitiba, em 30 de junho e 1º de julho.

Quem não é da mesma região das cidades listadas, como é o caso dos baianos, não ficará de fora por isso. Uma seletiva nacional também irá acontecer, com entrevistas pela internet.

Para se inscrever, é preciso acessar a página do BBB, criar um login com email e senha, preencher um formulário e enviar algumas fotos e um vídeo.

Última ganhadora



Munik Nunes, ganhadora da edição deste ano do programa, faturou R$ 1,5 milhão e caiu na graça dos telespectadores. Tanto que, segundo o jornal Extra!, alguns deles, que se tornaram fãs, estão pensando em presenteá-la com um carro de luxo em seu aniversário, no dia 5 de julho. Ela vai completar 20 anos.

Isso porque, durante o reality, Munik contou em algumas conversas e reforçou em entrevistas que seu sonho de consumo é ter na garagem um Land Rover - que pode chegar a custar R$ 200 mil.

