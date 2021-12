Inscrições do BBB 13 terminam nesta quarta

Quem quiser participar da 13º edição do Big Brother Brasil deve correr. Terminam nesta quarta-feira, 31, às 20h (horário de Brasília), as inscrições nacionais para o reality-show. O candidato a brother ou sister pode se inscrever no site oficial do BBB 13.

Algumas pessoas já foram selecionadas pela produção do BBB, que percorreu cidades brasileiras para selecionar os participantes. O BBB 13 também deve ter brothers e sisters de outras edições concorrendo ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

