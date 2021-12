"Império": Zé expulsa Maurílio da empresa

Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) terá uma surpresa em "Império" (Globo). Ao chegar na empresa para mais uma reunião do conselho, ele é expulso da empresa por José Alfredo (Alexandre Nero).

"Acabei de chegar e não pretendo ir a lugar nenhum antes de saber por que você não quer que eu receba uma pasta com a pauta do dia", reclama Maurílio.

Sem meias palavras, o Comendador explica na frente de todos. "A pauta do dia, seu cabra, eu vou dizer agora e com imenso prazer. O motivo dessa reunião, senhor Maurílio Ferreira, ou seja lá qual seja o seu verdadeiro nome, é que resolvi lhe dar um belo de um pé na bunda, e expulsar você de uma vez por todas da minha empresa. Então... Rua! Fora daqui! Get out! Você está demitido da Império e das nossas vidas!", diz o comendador, aponto a saída para o seu inimigo.

O vilão lembra ao comendador que a Império lhe deve uma grande quantia em dinheiro. Zé Alfredo, no entanto, não perde tempo para anunciar que a empresa já conseguiu equilibrar as finanças. "Agora temos o suficiente pra pagar a porcaria do seu empréstimo, e assim nos livrarmos de sua presença infecta e poluidora", diz Zé mostrando o cheque.

