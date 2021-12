"Império" termina com tradicional foto da família Medeiros

A novela "Império" (Globo), que chega ao fim nesta sexta-feira, 13, vai terminar com uma cena que marcou a transição da primeira para a segunda fase da novela: a tradicional foto posada da família Medeiros.

A imagem divulgada pelo site oficial da novela, no entanto, chama a atenção pela ausência do José Alfredo (Alexandre Nero), aumentando os rumores sobre a sua morte, mesmo depois que o autor Aguinaldo Silva revelou que a trama pode ter outros dois finais.

No lugar do Comendador, João Lucas (Daniel Rocha) aparece vestido de preto e segurando o terço que o pai usava. Com os filhos no colo, Du (Josie Pessoa) ocupa o espaço de Maria Marta (Lilia Cabral), qua aparece em pé, ao lado da filha Maria Clara (Andreia Horta).

Na foto também estão Amanda (Adriana Birolli), com um filho de José Pedro (Caio Blat), Cristina (Leandra Leal), com o marido Vicente (Rafael Cardoso) e seus dois filhos, e Maria Isis (Marina Ruy Barbosa).





O primeiro retrato da primeira geração dos Medeiros: Zé Alfredo (Chay Suede) com Maria

Marta (Adriana Birolli) e os filhos (Foto: Pedro Curi/Gshow)

