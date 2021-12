"Império" tem atentado contra Zé Alfredo e mais três mortes

O mês de fevereiro começa violento em "Império", novela das nove da Globo. O protagonista, José Alfredo (Alexandre Nero), sofre um novo atentado e três mortes já foram anunciadas pelo autor da trama, Aguinaldo Silva.

Uma delas acontece no meio do desfile da fictícia Escola de Samba Unidos de Santa Teresa e está prevista para ir ao ar durante o Carnaval. Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) assassina uma pessoa no meio da folia, mas o nome do personagem que morre é mantido em segredo.

Antes disso, porém, Cora (Marjorie Estiano) mata Reginaldo (Flávio Galvão) com dois tiros, cena que será exibida no dia 5. No mesmo capítulo, Jurema (Elizângela) cai da escada do sobrado em que vive a família de Cristina (Leandra Leal) e também morre.



Diferentemente da morte de Fernando (Erom Cordeiro), Cora não vai ter culpa na queda de Jurema. Ela é atacada por Reginaldo, que fissurado em tirar sua virgindade, vai acariciar a tia de Cristina quando ela estiver dormindo.



O mulherengo, armado, invade o quarto da vilã e deixa o revólver na mesa de cabeceira. Cora grita alto quando acorda, assustada. Assim, Jurema, que tira um cochilo no quarto de Cristina, também desperta. A mãe de Otoniel (Ravel Andrade) fica horrorizada com o flagra que dá no marido. Ela abre a porta do quarto de Cora bem na hora que o ex-garimpeiro tenta estuprar a sua patroa.



Em seguida, ela coloca o pé no primeiro degrau da escada do sobrado, perde o equilíbrio e rola até o chão da sala. Cora, que já tinha a intenção de acabar com os dois, então, pega a arma de Reginaldo e atira nele duas vezes sem dó.

Maurílio também mostra que é capaz de matar no capítulo do dia 2. Ele vê José Alfredo andando pelas ladeiras de Santa Teresa e tenta atropelar o rival. Como o homem de preto pula na "hora H", caindo sobre um carro estacionado e depois na calçada, o biólogo para seu automóvel bruscamente e saca um revólver. Ele atira na direção do comendador, mas o marido de Maria Marta (Lília Cabral) corre e escapa ileso.

Na sequência, José Alfredo volta para o barracão da escola de samba, onde acaba sendo preso pela Polícia Federal. Marta é quem faz uma denúncia anônima.

A notícia da farsa da morte do comendador vai ser um escândalo na trama. Cristina é obrigada a contar a verdade para os irmãos, enquanto o pai presta depoimento a um delegado. Para não revelar como armou uma morte falsa, ele alega que tomou um calmante que um curandeiro da floresta lhe deu por conta dos problemas que estava enfrentando, ficou agitado e teve um ataque do coração. Depois disso, ele afirma que teve uma amnésia e só recobrou a consciência meses depois em um garimpo em Minas Gerais.

