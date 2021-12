"Império": Robertão quer vida fácil com Théo

Robertão (Rômulo Neto) arruma uma maneira bem fácil de conseguir dinheiro e não depender tanto da irmã, Maria Isis (Marina Ruy Barbosa): envolver-se com Téo Pereira (Paulo Betti) em "Império".

O malandro fica interessado quando ouve dizer que o blogueiro é "boiola e cheio da grana". "Se é cheio da grana, deve ser uma ótima pessoa...", diz para si mesmo.

Robertão entra no bate-papo do blog "Téo na rede" e consegue o endereço do jornalista, e passa a fazer ponto na frante da casa do colunista.

