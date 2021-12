"Império": Reação de Cora à morte de Eliane choca Cristina

Ao contrário do que muita gente gostaria, Eliane (Malu Galli) terá um final triste na novela "Império" (Globo), ainda no início da trama. Com um câncer já em fase avançado, Eliane não vai resistir a doença e morrerá em casa.

Apesar de saber que a doença de Eliane não tem cura, Cristina (Leandra Leal) fica devastada com a morte da mãe e lamenta que ela tenha partido tão nova.

A jovem ainda ficará surpresa com a reação da tia Cora (Drica Moraes), que não dará sinais de luto. Com toda sinceridade e veneno, ela dirá que a irmã escolheu a pior hora para morrer e que as deixou com muitos problemas a serem resolvidos.

Cristina fica chocada com o comentário da tia e nem imagina que Cora já tem um plano para ela: ir em busca da fortuna de Zé Alfredo (Alexandre Nero), que pode ser seu pai verdadeiro.

Para convencer a sobrinha, Cora vai se passar por Eliane e escrever uma carta para a filha contando o caso de amor que teve com o irmão de seu marido no passado.

