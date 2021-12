Império: Para irritar a mãe, João vai atrás da amante do pai

O segredo que envolve a relação de José Alfredo (Alexandre Nero) e Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) pode estar com os dias contados. Nos próximos capítulos de "Império", João Lucas (Daniel Rocha) decide investigar se o pai tem mesmo uma amante como Maria Marta (Lilia Cabral) desconfia.

A ideia de João Lucas é provar à mãe que ele não é um idiota como ela pensa. O rapaz passa a seguir o comendador e com isso consegue descobrir o endereço de Maria Isis.

No entanto, eles flagram Zé Alfredo com Kelly (Lidi Lisboa), uma ex-empregada da mansão que foi contratada por ele justamente para ficar de olho na ruivinha. Mesmo com a informação errada, ele passa a provocar a mãe.

