"Império": Maria Marta salva Zé Alfredo da morte

Os inimigos de José Alfredo (Alexandre Nero) não querem mesmo ele vivo em "Império" (Globo). Silviano (Othon Bastos) aproveitará o casamento de Cristina (Leandra Leal) e Vicente (Rafael Cardoso) para tentar matar o Comendador.

E o ex-mordomo da família Medeiros e Albuquerque só não conseguirá levar o ato às últimas consequências por causa de Marta (Lilia Cabral).

Silviano estará escondindo na festa e aguardando o momento certo para atirar no rival. "O Imperador de shit vai voltar para onde nunca devia ter saído", dirá Silviano, antes de apontar a arma para o comendador.

Marta, que não vai gostar de ver o marido sendo jogado para o alto pelos convidados do casamento, logo irá acabar com a brincadeira. "Ponham meu marido no chão! Soltem... Larguem... Botem ele no chão!", exigirá a ricaça, se aproximando do Comendador e tirando ele do alvo de Silviano.

O ex-mordomo, que estava pronto para atirar, vai recua quando vê Marta na frente de Zé Alfredo. "Se eu atirar agora, vou acabar acertando a Marta! Ela está sempre protegendo esse cangaceiro, até inconscientemente", lamentará. Silviano, então, irá embora do local.

A cena irá ao ar no capítulo de "Império" desta terça-feira, 10.

