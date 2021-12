'Império': Maria Marta era garota de programa na Suíça

O passado misterioso de Maria Marta, personagem de Lília Cabral em Império, será revelado no capítulo desta quinta-feira, 11, quando o público vai ficar sabendo que a madame nunca foi de família tradicional, e sim era garota de programa na Suíça.

De acordo com a revista 'Tititi', Marta era acompanhante de luxo, em que fingia ser da alta sociedade para dar o golpe e arranjar um marido rico, sendo "agenciada" pelo seu próprio pai, que atualmente é o seu mordomo, o Silviano, personagem de Othon Bastos.

A esposa oficial de Zé Alfredo relembra seu passado doloroso em uma conversa com pai: "E pensar que começamos mal as nossas vidas... Lembra?", fala Marta. Silviano responde rápido: "Sinto muito, madame, mas desde que me tornei seu serviçal passei uma borracha no meu passado... E esqueci tudo".

