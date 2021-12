"Império": Maria Marta diz que um dos filhos não é do marido

Maria Marta (Lilia Cabral) vai fazer a vida de Zé Alfredo (Alexandre Nero) virar de cabeça para baixo com uma revelação em "Império" (Globo).

Segundo o site oficial da novela, Maria Marta aproveita que o marido chega em casa embriagado e invade o quarto ele. Em seguida, ela começa a massageá-lo e faz o clima esquentar. Depois de passarem a noite juntos, Maria Marta não esconde a emoção de estar novamente com o marido. Sua alegria, no entanto, não dura muito. Ela vai ouvir o comendador chama-lá de Maria Isis (Marina Ruy Barbosa).

Decepcionada, ela pergunta quem é Isis, e ele responde: "Minha menina mais querida... Meu doce".

Depois de um tempo, o comendador acorda e, desesperado, pergunta o que a mulher está fazendo em seu quarto. Marta o provoca, dizendo que eles fizeram amor como antes.

Zé Alfredo até tenta conversar com a mulher, mas Maria Marta se irrita quando o assunto da amante vem à tona. Para se vingar, ela aproveita a situação e joga na cara do comendador que um dos três filhos não é dele. O empresário fica revoltado com a revelação e diz que irá fazer exames de DNA.

