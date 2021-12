Império: Maria Isis e Zé Alfredo se casam

Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) terá uma grande surpresa em sua viagem ao Monte Roraima. No capítulo que vai ao ar neste sábado, 1º, José Alfredo (Alexandre Nero) irá se casar com a jovem em uma cerimônia simbólica.

Segundo o site oficial da novela, Isis estará deslumbrada com a paisagem do lugar, quando Zé a conduz até uma cachoeira e pede para ela fechar os olhos.

Quando o comendador pede para a ruiva abrir os olhos, ela já estará usando um lindo vestido branco. Zé então lhe coloca uma coroa de flores na cabeça. "As flores são pra te servir de grinalda!", diz ele.

Emocionada, Isis pergunta o que significa tudo aquilo. José Alfredo revela que quer se casar com a amante. "Não um casamento tradicional, segundo a lei dos homens... Mas aqui, no coração do mundo, um casamento diante de Deus... Que é o que realmente vale. Com o meu monte por testemunha a selar nosso amor eternamente...", explica o comendador, antes de beijar a amada.

