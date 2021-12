"Império": Leonardo se une a Téo contra Cláudio

Cláudio (José Mayer) terá uma grande decepção com Leonardo (Klebber Toledo) em "Império" (Globo). Chateado com o término da relação, Leonardo resolve se unir a Téo Pereira (Paulo Betti), na tentativa de expor a opção sexual do cerimonialista.

O rapaz concorda em entregar provas do caso com Cláudio. Mas, para que isso aconteça, ele tem que ter algum benefício em troca.

Em êxtase com a possibilidade de colocar as mãos em recibos, cartas e bilhetes de amor que marcaram o romance do desafeto, Téo conta que tem um amigo diretor e promete ao rapaz um teste como ator. Leonardo aceita o acordo e se compromete a ajudar no plano contra o cerimonialista: "Depois que conseguir o papel, assinar contrato, tudo certinho... Não só deixo você ver o material que pode comprometer Cláudio, como lhe entrego tudo", promete Leonardo.

A crise entre o casal está tão séria que Leonardo chegou a trocar a fechadura da porta para Claudio não entrar mais no apartamento. Surpreso com a atitude do amante, o cerimonialista resolve pedir explicações a Leonardo, mas eles acabam brigando mais uma vez e o clima fica ainda pior entre eles.

