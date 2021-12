"Império": José Alfredo paga dívida a Maurílio e vira o jogo

José Alfredo (Alexandre Nero) começa a virar o jogo em "Império", da Globo. Graças à ideia de Cristina (Leandra Leal) de vender anéis de formatura para chineses, a Império das Joias volta a lucrar e o comendador quitará sua dívida com Maurílio (Carmo Dalla Vecchia). O biólogo será expulso da empresa.

A reviravolta acontece com a ajuda de Bruna (Kiria Malheiros), que ouvirá sua mãe, Danielle (Maria Ribeiro), conversando com Maurílio sobre o diamante cor de rosa. A pedra preciosa está nas mãos do biólogo.

Antes dessa sequência ir ao ar, o público verá uma cena dele mostrando à ex-moça do tempo que conseguiu as quatro partes do diamante rosa corrompendo um policial.

As pedras preciosas foram apreendidas quando José Pedro (Caio Blat) tentou vendê-las e acabou preso. Por isso, deveriam estar no cofre da Polícia Federal. No lugar delas, Maurílio dirá que foram colocadas imitações idênticas dos quatro pedaços do diamante.

Cofre

Bruna vai procurar o ex-padrasto para contar o que ouviu, mas ele não dará bola. Maria Marta (Lília Cabral), no entanto, acreditará na criança e fará a menina entrar no quarto para dar uma busca. Bruna não vai conseguir abrir o cofre, mas procurará a senha no computador de Maurílio. Ela verá a transmissão via internet de imagens da sala da presidência e contará à madame.

"Está na cara que ele escondeu uma câmera na sala do comendador e fica no quarto dele espionando tudo que acontece por lá", dirá Bruna a Marta. Diante dessa informação, José Alfredo vai conseguir localizar as câmeras instaladas por Maurílio e surpreendê-lo com o pagamento da dívida sem que ele saiba.

As cenas irão ao ar entre os dias 26 e 28 de fevereiro na novela das nove. "O motivo dessa reunião, senhor Maurílio Ferreira, é que resolvi lhe dar um belo de um pé na bunda", vai disparar o comendador a Maurílio, que sairá da empresa bufando de raiva.

Na sequência, o biólogo espionará o homem de preto por meio das câmeras que instalou em sua sala, sem desconfiar que José Alfredo já sabe que está sendo monitorado.

"Precisamos ter uma conversa bastante delicada. É sobre aquela criatura que nos persegue e cuja identidade a gente ainda não sabe", dirá José Alfredo a Cristina. "Ele aprontou mais alguma?", perguntará ela.

"Quem aprontou fui eu! Meu informante finalmente conseguiu descobrir quem é o cabra safado que se esconde atrás desse nome", falará o comendador, dando início ao seu plano para pegar o inimigo. "Jura? E o senhor já sabe quem é?", questionará a nova diretora financeira da empresa. "Ainda não. O informante não quis falar por telefone, mas marcou um encontro para me dar a informação".

Maurílio, do seu quarto no hotel, deduzirá que existe um dedo-duro e liga para seu misterioso comparsa. "O comendador tem um informante que já sabe quem você é. Vão se encontrar à meia-noite numa rua deserta lá no centro. Não tem jeito, vamos ter que matar os dois, antes que se falem", finalizará Maurílio, sem saber que José Alfredo armou uma emboscada.

