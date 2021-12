"Império": Enrico bate em travesti e Téo divulga fotos

A animação de Enrico (Joaquim Lopes) com sua despedida de solteiro vai durar pouco. Isto porque, no capítulo desta terça-feira, 21, em "Império" (Globo), o dono do restaurante surta com a presença de uma travesti na sua festa.

Enquanto Enrico está paralisado de ódio diante da travesti, que canta e faz gozações sobre o seu pai, os outros convidados riem e batem fotos: "Olha aqui... 'Claudete Hétera!' Sou eu mesma... O seu papai!".

Pedro (Caio Blat) e Lucas (Daniel Rocha) percebem que o cunhado está prestes a surtar. Mas, quando eles tentam acalmar Erico, o rapaz para para cima e ataca a travesti.

Apesar da confusão, o pior ainda está por vir. As fotos da briga são enviadas para Téo (Paulo Betti), por um dos convidados, que elabora um texto venenoso e publica em seu blog de fofocas: "Despedida de solteiro... Vira barraco! O noivo estranhou a surpresa mas, se seu papai querido estivesse no lugar, ia amar de paixão!".

