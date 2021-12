"Império": Cristina devolve grana para Maria Marta

Nos próximos capítulos da novela global "Império", Cristina devolverá parte do dinheiro que Maria Marta lhe deu. A estudante conseguirá se reerguer aos poucos, graças ao trabalho no camelódromo. Depois do episódio, Maria Marta convocará José Alfredo para uma reunião familiar e perguntará ao marido de que forma ele vai manter a moça afastada da família Medeiros.

