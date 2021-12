"Império": Cora se joga na frente de carro de Zé Alfredo

Cora (Drica Moraes) fará de tudo para aproximar José Alfredo (Alexandre Nero) e Cristina (Leandra Leal) nos próximos capítulo de "Império" (Globo).

Apesar do primeiro encontro entre o comendador e sua sobrinha não ter acabado muito bem, lembrar do passado mexeu com a cabeça de José Alfredo.

Sem parar de pensar na suposta carta de Eliane (Malu Galli) e nas palavras de Cristina que trouxeram de volta a lembrança de seu grande amor do passado, José Alfredo pede que Josué (Roberto Birindelli) lhe leve ao bairro de Santa Teresa. Lá, ele revê a casa onde conheceu Eliane.

Mas o clima de nostalgia termina depois que o milionário vê Cora saindo do salão de Xana (Ailton Graça). Zé ordena que o motorista o leve embora imediatamente, mas a megera é mais rápida. Cora vê o carro se movimentando e se joga diante do veículo. Josué não consegue evitar a batida, e Cora cai no chão.

