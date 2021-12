"Império": Cora descobre caso de Zé Alfredo e Maria Isís

Zé Alfredo (Alexandre Nero) terá ainda mais motivos para odiar Cora (Drica Moares) em "Império" (Globo). Não vai demorar muito para a vilã descobrir que o Comendador tem um caso com a jovem Maria Isís (Marina Ruy Barbosa) e começar a lhe infernizar.

Depois dele rejeitar ela e Cristina (Leandra Leal), Cora promete não deixar barato o descaso do empresário e promete descobrir algum segredo do seu maior inimigo.

Para o azar do Comendador, a vilã descobre a relação de dele e Maria Isís, quanto estiver tentando se vingar de Robertão (Rômulo Arantes Neto), irmão da jovem, que rejeitou a dona de casa, quando ela lhe pediu um beijo. A vilã descobre o número da casa de Maria Isís e, acreditando que a casa é de Robertão, vai até o local tirar satisfação com o rapaz.

Ao chegar no apartamento, Cora descobre que a casa é de Maria Isís. Enquanto conversava com a jovem, Cora acaba vendo uma foto de Maria Isís com Zé Alfredo. A empregada da moça ainda entrega que o namorado da patroa está a caminho e Cora sai correndo de lá com medo do empresário fazer algo contra ela.

A megera já sai do imóvel pensando em como usará a traição de Zé Alfredo a favor dela. "Quem diria. O poderoso Comendador, que já comeu nos melhores restaurantes do mundo, agora vai comer na minha mão! O sujeito tem uma teúda e manteúda! Claro que a mulher dele, com aquele jeito de quem é a dona de todos os universos conhecidos, não sabe disso... Por enquanto!", pensa.

