"Império": Clara e Cristina saem no tapa antes de casamento

Em "Império", Maria Clara (Andreia Horta) não dá mesmo sorte com casamentos. Enquanto se veste de noiva, com a ajuda de Cristina (Leandra Leal), a filha minada de José Alfredo (Alexandre Nero) pergunta a irmã sobre momentos íntimos que ela já teria vivido com Vicente (Rafael Cardoso).

"Vocês transavam muito?", pergunta Clara.

Cris não gosta da pergunta e questiona a irmã: "Você está indo se casar com um cara, que foi meu ex-namorado, e fica querendo saber detalhes da minha relação com ele", pergunta.

Depois de tantas provocações, Cris acaba perdendo a paciência e rasga o vestido de Clara.

"E agora, o que é que eu faço? Que ideia infeliz a minha de ter te convidado para me arrumar. Você fez de propósito, para me sacanear!", acusa Clara.

O clima fica esquenta entre as herdeiras da Império e depois de trocarem tapas e brigarem muito, as duas caem na real. Clara então sugere que Cristina suba ao altar para se casar com Vicente.

"Você disse que eu emagreci mais ainda... E você, que engordou? Haja remendo para fazer você caber nesse vestido, hein?".

Cristina então aparece vestida de noiva para o pai. "Não diz nada, meu pai, só me leva até aquele altar, que já esperei demais por esse momento", declara Cris, rumo ao altar.



As cenas desse capítulo vão ao ar na segunda-feira, 9 de março.

