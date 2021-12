"Império": capítulos de 4 a 9 de agosto

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Império", da Globo, de 4 a 9 de agosto, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 4 (segunda-feira) - José Alfredo se enfurece ao rever Cristina

José Alfredo discute com Cristina. Orville vai para o mesmo presídio que Elivaldo. Maria Marta se surpreende ao saber que a sala de José Alfredo está trancada. Maria Clara mostra para o pai a nova coleção de joias. Merival fica incomodado com a presença de Maria Marta na reunião da empresa. Marisa tenta descobrir com Valquíria o que ela sabe sobre Maria Marta e Merival.

Cláudio vai à casa de Téo. José Alfredo decide marcar uma reunião com os pais de Enrico. Cláudio resolve terminar seu romance com Leonardo. Maria Ísis se entristece quando José Alfredo desmarca o encontro. Lorraine e Ismael dão um ultimato em Érika. Cláudio chega em casa e é carinhoso com Beatriz. Cora reclama de Cristina ter deixado Victor na casa de Xana. Cristina vai até a empresa de José Alfredo e ele se enfurece ao vê-la novamente.

Dia 5 (terça-feira) - Cristina conta para José Alfredo que é filha de Eliane

Cristina conta para José Alfredo que é filha de Eliane. Lorraine fala para Érika que recebeu dinheiro de Maria Marta. Cora deixa Victor com Xana e vai para a loja Império. Cristina entrega a carta de Eliane para José Alfredo, mas Maria Marta se enfurece e a acusa de tentar dar um golpe em seu marido. Leonardo e Cláudio pensam um no outro. Érika conta para Téo a história de Lorraine. Josué encontra Cristina e a leva para a loja Império. Cora vê a sobrinha sendo levada para dentro da empresa. Elivaldo encontra Orville no refeitório do presídio.

Xana regula o que Juliane vai levar para o marido na cadeia. Magnólia, Severo e Robertão armam um escândalo no restaurante de Enrico. Maria Marta conta para os filhos sobre Cristina. José Alfredo avisa a Cora e Cristina que não dará dinheiro para elas. Cora insiste para que a sobrinha lute por seus direitos. Juliane é abordada por visitantes na fila do presídio. Tuane pede para Cristina deixá-la falar com Elivaldo antes dela.

Dia 6 (quarta-feira) - Cora se joga na frente do carro de José Alfredo

Cristina não cede seu lugar a Tuane. Orville conversa com sua advogada. Maria Marta tenta descobrir algo sobre Cristina com José Alfredo. Pietro tenta fazer Cora pagar pelo jornal que lê. José Alfredo manda Josué levá-lo a Santa Teresa. Leonardo manda uma mensagem para Cláudio. Téo diz para Érika se empenhar para descobrir o segredo de Cláudio.

O cerimonialista conversa com Beatriz sobre seu segredo do passado. Juliane fica nervosa ao chegar ao pátio do presídio. Carmem explica a Orville sua estratégia para o julgamento. Elivaldo incentiva Cristina a lutar por seus direitos com José Alfredo. Cora se joga na frente do carro de José Alfredo. Elivaldo afirma a Tuane que não deixará Victor ficar com ela. José Alfredo ignora Cora. Enrico flagra Cláudio e Leonardo em sua casa.

Dia 7 (quinta-feira) - José Alfredo encontra o álbum de recortes

Leonardo e Cláudio conseguem despistar Enrico. Um agente fala para Orville que um dos presos é um bom pintor. Reginaldo garante a Tuane que conseguirá a guarda de Victor. Téo marca um encontro com Maria Marta. Maria Clara, Enrico, Cláudio e Beatriz escolhem o convite para o casamento. Cristina se surpreende com a visita de José Alfredo. Lorraine promete se vingar de Maria Marta. Marcão sugere que Cristina peça dinheiro a José Alfredo.

Cora sai de casa com o álbum de fotos. Maria Marta manda Helena descobrir onde José Alfredo passou a tarde. Cora consegue entrar na loja Império. Fernando pergunta se Cristina quer exigir um exame de DNA. Vicente decide inovar na cozinha, sem a autorização de Enrico, e Antônio se preocupa. Enrico vai jantar em seu restaurante com Maria Clara e Beatriz. Cláudio procura Leonardo e Érika o segue. José Alfredo encontra o álbum de recortes.

Dia 8 (sexta-feira) - Érika descobre que Cláudio se encontra com Leonardo

Cora se apavora ao ser presa dentro de um armário por José Alfredo. José Alfredo lamenta por Eliane nunca tê-lo procurado. Cristina estranha o sumiço de Cora. Maria Marta pergunta por seu novo motorista para Silviano. Érika descobre que Cláudio se encontra com Leonardo. Téo fica radiante com a notícia sobre Cláudio. Fernando pede para Cristina esquecer José Alfredo. Josué encontra um motorista para Maria Marta. Enrico desiste de demitir Vicente.

Robertão consegue o endereço de Téo. Carmem recebe dinheiro de Juliane e observa a foto de Orville. Tuane se anima ao saber que a audiência para conseguir a guarda de Victor foi marcada. José Alfredo manda o segurança soltar Cora pela manhã. João Lucas e Du vão a um baile funk e são observados por uma gangue local. Maria Marta fica furiosa por não conseguir descobrir onde José Alfredo esteve. João Lucas sofre um assalto.

Dia 9 (sábado) - Lorraine tenta descobrir endereço de Maria Marta

João Lucas é violentamente atacado pela gangue e Du fica horrorizada. Téo tenta encontrar Robertão. Beatriz percebe Cláudio preocupado e tenta ajudá-lo. Leonardo vê o bilhete do amante e o guarda com os outros. Vicente ajuda João Lucas e Du. José Alfredo não consegue dormir pensando no álbum de recortes. Cristina se preocupa com Cora. Vicente leva João Lucas até Xana, que cuida de seus ferimentos. O segurança consegue libertar Cora do armário. Maria Marta entrevista Brigel e encontra Cora nos corredores da empresa.

Cristina flagra Vicente a observando. Helena não consegue manter Josué longe da empresa. José Alfredo fica furioso ao saber que Maria Marta levou Cora em casa. Lorraine tenta descobrir com Érika o endereço de Maria Marta. Xana encontra a gangue e obriga o líder a devolver o que roubou de João Lucas. Orville fala com o preso que é pintor. Maria Marta pede para falar com Cristina. José Alfredo e Maria Marta veem João Lucas sair da casa de Xana.

adblock ativo