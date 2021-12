"Império": capítulos de 28 de julho a 2 de agosto

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Império", da Globo, de 28 de julho a 2 de agosto, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 28 (segunda-feira) - Cristina chora a morte da mãe

Maria Marta se esconde e espera José Alfredo ir embora da caverna. Cristina recebe a notícia do incêndio no quiosque. Elivaldo é preso e Cristina vai à delegacia. Vicente conta para Xana e Naná que conseguiu um emprego. Maria Marta consegue voltar para o acampamento. João Lucas se assusta com os presos. Téo exige que Érika descubra um segredo sobre Cláudio. Cora discute com Eliane e insiste que ela diga para Cristina que ela é filha de José Alfredo.

Robertão vai à casa de Maria Ísis. Cora imita a letra de Eliane e escreve uma carta para Cristina. Maria Clara repreende os pais por suas discussões. Cora certifica-se da morte da irmã e chama uma ambulância. Vicente encontra Victor na rua e o leva para ficar com Xana. Cristina chora a morte da mãe. Enrico gosta da animação de Vicente. José Alfredo exige que o advogado liberte João Lucas. Cora entrega para Cristina a carta que escreveu em nome de Eliane.

Dia 29 (terça-feira) - Cora faz escândalo durante o velório da irmã

Fernando chega exatamente no momento em que Cristina está prestes a ler a suposta carta de Eliane. Reginaldo não deixa Tuane procurar Victor. Cora arruma o quarto de Eliane e o assume como seu. Du observa José Alfredo chegar à delegacia. Ismael tenta convencer Lorraine a desistir de chantagear Maria Marta. Danielle garante a José Pedro que ele será o sucessor de José Alfredo. Orville decide fugir do Brasil. Maria Clara e Enrico marcam a data do casório.

Érika comenta com Téo que Cláudio faz passeios noturnos. Xana pede para Naná cuidar de Victor. Cristina decide procurar a suposta carta de Eliane. Cora faz um escândalo durante o velório da irmã e Xana percebe o seu fingimento. Lorraine decide falar com Maria Marta. José Pedro questiona José Alfredo sobre a sucessão da empresa. Elivaldo agride um preso na cadeia. Cristina encontra a falsa carta de Eliane.

Dia 30 (quarta-feira) - Téo manda Érika investigar filho mais velho de José Alfredo

Cristina fica atordoada com o conteúdo do álbum de recortes. José Alfredo discute com José Pedro. Maria Marta deixa Lorraine esperando na piscina. Elivaldo é transferido para um presídio. Lorraine chantageia Maria Marta. Enrico decide os detalhes sobre sua festa de casamento. Cláudio marca um encontro secreto.

Téo manda Érika investigar o caso que envolve o filho mais velho de José Alfredo. Cora conta para Cristina que Elivaldo foi transferido para um presídio. José Alfredo vai para a casa de Maria Ísis. Orville é impedido de viajar. A casa de Juliane é invadida por policiais. Maria Ísis se desespera com a chegada de José Alfredo.

Dia 31 (quinta-feira) - Cora tenta convencer Cristina a falar com José Alfredo

José Alfredo percebe o nervosismo de Maria Ísis e finge acreditar no que ela diz. Os agentes de polícia encontram quadros falsificados no armário de Orville. Maria Marta e sua comitiva chegam à mansão do Comendador. Robertão encontra José Alfredo no elevador e Maria Ísis se apavora. Vicente enfrenta Enrico e Antônio no restaurante. Enrico convida Maria Clara para jantar. Maria Marta invade a sala de José Alfredo. Érika procura Lorraine, mas Ismael a manda embora.

Cora tenta convencer Cristina a falar com José Alfredo. Fernando visita Elivaldo no presídio. Orville manda Juliane procurar um bom advogado. Téo ameaça Cláudio para que seu carro seja consertado. Érika conta para seu patrão sobre a conversa que teve com Lorraine. Fernando avisa a Elivaldo que ele pode ficar preso por muito tempo. Enrico manda Vicente preparar o jantar para ele e Maria Clara. Cora tenta encontrar Cristina. José Alfredo vê Cristina na porta de sua empresa.

Dia 1º (sexta-feira) - Cristina mente para José Alfredo

Cristina mente para José Alfredo. Maria Ísis pede para Severo e Magnólia impedirem Robertão de voltar à sua casa. Maria Marta parabeniza Silvano pela organização da casa. Helena implora que Josué a deixe ficar em sua casa. José Alfredo chega à casa de Maria Ísis. Cristina vai ao camelódromo. Maria Clara gosta da comida de Vicente. Célio pede para fazer um acordo com o delegado e incrimina Orville. Xana ouve a notícia sobre a prisão de Orville e convence Juliane a se esforçar para ajudar o marido.

Érika garante a Téo que o caso de Lorraine pode render uma grande matéria para o blog. Cláudio se encontra com Leonardo. Xana, Fernando e Cora cobram de Cristina uma explicação por seu sumiço. Tuane pede para Reginaldo deixá-la conversar com Elivaldo. Ismael encontra Lorraine embriagada e critica seu comportamento. Enrico e Maria Clara dormem juntos. Lorraine é roubada. José Alfredo encontra Maria Marta à sua espera e se surpreende. Vicente vê Cristina ser atacada por dois homens e avança para socorrê-la.

Dia 2 (sábado) - Cora dá um ultimato a Cristina

Vicente enfrenta os homens que atacavam Cristina. Lorraine acusa Ismael de ter roubado seu dinheiro. Cora vê Cristina conversando com Vicente. Cláudio vê uma notícia no blog de Téo e fica desconfiado. José Pedro fica nervoso ao descobrir que Téo divulgou uma notícia insinuando que ele teria atropelado uma pessoa. Lorraine acredita que Érika esteja com o seu dinheiro.

Cristina leva Victor para o colégio. Juliane se preocupa com o marido. Célio indica uma advogada para Orville. Tuane e Reginaldo pedem para falar com Elivaldo. Cláudio recebe uma ligação de Leonardo. Lorraine chama Érika para conversar. Cora dá um ultimato em Cristina. Tuane tenta convencer Elivaldo a deixá-la ficar com a guarda de Victor. José Alfredo vê Cristina na porta de sua empresa e vai falar com ela.

