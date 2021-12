"Império": capítulos de 25 a 30 de agosto

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Império", da Globo, de 25 a 30 de agosto, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 25 (segunda-feira) - José Alfredo tem um mal súbito

José Alfredo intimida Cora. Cláudio confessa a Beatriz que teme a rejeição de Enrico. Maria Marta entra no quarto de José Alfredo sem que ele perceba. Kelly teme ser expulsa da casa de Maria Ísis. Vicente convida Victor e Cristina para sair e Xana percebe o interesse do rapaz pela amiga. Ismael se apresenta a Pietro. José Alfredo fala o nome de Maria Ísis enquanto está com Maria Marta.

Maria Marta promete vingança a José Alfredo. Orville gosta de saber que Salvador irá para um manicômio judiciário. Silviano cuida de Maria Marta. José Alfredo não consegue falar com Maria Ísis e decide procurá-la. Magnólia tenta convencer a filha a engravidar do amante. José Alfredo tem um mal súbito e desmaia na frente de Maria Clara.

Dia 26 (terça-feira) - João Lucas descobre apartamento de Maria Isis

Magnólia obriga Maria Ísis a beber um preparado para aumentar sua fertilidade. Cristina dá início às obras do camelódromo. Elivaldo descobre que não deixará a prisão na data prevista. João Lucas autoriza a confecção da nova coleção de joias. Maria Ísis liga para José Alfredo e fala com João Lucas sem saber. Lorraine tenta descobrir o endereço de Maria Marta com Cora.

José Pedro recebe notícias do pai e as repassa para Silviano. José Alfredo se emociona com a presença dos filhos. João Lucas descobre o apartamento de Maria Ísis. Kelly vê João Lucas e se apavora. José Alfredo fala com Maria Ísis. Silviano avisa a Maria Marta que ela não conseguirá viajar para Roraima. João Lucas observa a mãe.

Dia 27 (quarta-feira) - José Alfredo e Maria Marta se enfrentam

João Lucas e Maria Marta fazem as pazes e Silviano se emociona. Maria Ísis decide tomar o preparado de Magnólia. José Alfredo sonha com o Monte Roraima. Leonardo diz a Téo que não aceitará a proposta do diretor e o blogueiro tem uma ideia para conseguir provas contra Cláudio. Reginaldo se assusta quando encontra Jurema na rua.

José Alfredo deixa o hospital. Fernando procura Cristina. Robertão vai à casa de Leonardo. Fernando decide falar com Cora sobre Cristina. Robertão coloca um comprimido na taça de vinho de Leonardo. José Alfredo e Maria Marta se enfrentam.

Dia 28 (quinta-feira) - Vicente e Fernando se encontram

José Pedro e Maria Clara repreendem os pais pela discussão. Cora faz insinuações sobre Cristina e Vicente para Fernando. Leonardo desmaia e Robertão procura pelas provas contra Cláudio na casa dele. Cláudio chega à casa de Leonardo. Jurema procura Reginaldo.

Cláudio e Beatriz acompanham Leonardo até o hospital. Téo comemora as provas contra Cláudio. Fernando chega ao restaurante de Enrico para falar com Vicente. João Lucas defende Maria Marta para os irmãos. Cora avisa a Cristina que Fernando a procurou. Érika encontra Robertão saindo da casa de Téo e exige uma explicação. Vicente e Fernando se encontram.

Dia 29 (sexta-feira) - Maria Isis revela a José Alfredo que está grávida

Cora diz a Cristina que Fernando foi à casa de Xana. Fernando dá um ultimato em Vicente. Robertão beija Érika. Cristina descobre que Fernando foi atrás de Vicente. Érika pede para Téo não se vingar de Cláudio. Brigel vai à delegacia e inocenta José Pedro da acusação de atropelamento. Magnólia e Severo saem para fazer compras com o dinheiro de Robertão. Cristina decide falar com Fernando sobre o noivado.

Vicente finge não ver Cristina. Carmem avisa a Juliane que Orville venderá a casa para sair da prisão. Xana aconselha Juliane a desconfiar da advogada de seu marido. Orville e Carmem se beijam. Cláudio entra com Érika na casa de Téo. Cora chega ao prédio de Maria Ísis e se esconde ao ver o carro do comendador. Maria Ísis revela a José Alfredo que está grávida.

Dia 30 (sábado) - Cora segue Maria Isis até a casa de seus pais

Maria Ísis chora com a desconfiança de José Alfredo. Maria Marta pede para Silviano procurar sua sobrinha Amanda. Cora segue Maria Ísis até a casa de seus pais. Téo posta uma nota contra Cláudio em seu blog. Cora se aproxima da família de Maria Ísis e ganha a confiança de Magnólia.

Enrico vê um desmentido da notícia sobre seu pai no blog de Téo. João Lucas procura Maria Ísis novamente. Merival pede para Maria Marta ajudar na liberação de Elivaldo. Xana e Antoninho suspeitam que Orville e Carmem estão enganando Juliane. José Alfredo flagra Cristina em sua casa conversando com Maria Marta.

