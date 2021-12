"Império": capítulos de 18 a 23 de agosto

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Império", da Globo, de 18 a 23 de agosto, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 18 (segunda-feira) - Leonardo faz um acordo com Téo

Leonardo faz um acordo com Téo em troca das provas contra Cláudio. Robertão consegue entrar no prédio de Téo. João Lucas não gosta da ideia proposta por seu pai de começar a trabalhar na "Império". Helena sonda Josué sobre José Alfredo. Silviano demite Kelly e José Alfredo pede para conversar com ela. Magnólia reclama por Ísis ter uma empregada. Robertão vai ao apartamento de Téo.

Leonardo troca a fechadura do apartamento e Cláudio se irrita. Érika conversa com Fernanda sobre o seu trabalho. Vicente pede para sair mais cedo do restaurante para resolver uma questão pessoal. Vicente encontra Cristina e os dois acabam se beijando. José Alfredo percebe que Maria Marta o observou durante a noite.

Dia 18 (terça-feira) - João Lucas decide descobrir quem é amante de José Alfredo

João Lucas ouve uma discussão entre seus pais. Magnólia e Severo vão à casa de Ísis. José Alfredo encontra Kelly na rua. João Lucas decide descobrir quem é a amante de José Alfredo. Robertão é assaltado. Lorraine conta para Érika que Maria Marta mandou um homem ameaçá-la. Érika tenta ajudar Robertão a capturar os bandidos que o assaltaram. Lorraine encontra a carteira de Robertão. Orville entrega mais um desenho de Salvador para Carmem. Érika marca um encontro com Robertão.

Cláudio conversa com Beatriz. José Alfredo pensa em fazer uma festa para mostrar a nova coleção de joias da "Império". Vicente pensa em Cristina. Merival confirma a Maria Marta que Elivaldo será libertado. Maria Marta exige que Helena descubra o nome e o endereço da amante de José Alfredo. Lorraine consegue o endereço da "Império". Cláudio conversa com José Alfredo.

Dia 20 (quarta-feira) - João Lucas segue José Alfredo

Danielle dá entrada em um apartamento e José Pedro se desespera. José Alfredo combina com Cláudio os detalhes da festa de sua empresa. Brigel flagra Lorraine escondida em frente à loja "Império".

Maria Marta decide ajudar a irmã de Gilberto. Cora não se conforma que Cristina queira devolver o dinheiro que recebeu de Maria Marta. Tuane reage sem paciência com Reginaldo. Robertão decide procurar Téo novamente. João Lucas segue José Alfredo até o prédio de Ísis.

Dia 21 (quinta-feira) - Cristina reencontra Vicente

Du convence João Lucas a esperar para tentar descobrir quem é a amante de seu pai. Cláudio teme que Leonardo se vingue dele. Téo questiona Érika sobre Lorraine. Xana pensa em como descobrir o motivo da maldade de Cora. Lorraine avisa a Ismael que está em uma pensão.

João Lucas insinua saber onde seu pai está e Maria Marta desconfia. Ísis comenta com José Alfredo que gostaria de ser sua esposa. Lorraine decide devolver a carteira de Robertão. Cristina reencontra Vicente. José Alfredo e Maria Marta discutem. Ísis manda Kelly fazer compras para ela.

Dia 22 (sexta-feira) - Cora se insinua para Robertão

João Lucas conversa com Du sobre a possível amante de José Alfredo. Silviano sugere que Maria Marta interfira nas obras do novo apartamento de José Pedro. João Lucas vê José Alfredo entrar com Kelly no prédio de Ísis. Cora fala mal de Vicente para Cristina. Vicente se oferece para ensinar Victor a soltar pipa.

Ismael procura Lorraine na pensão de Xana. Enrico confessa a Maria Clara que está preocupado com seu pai. Robertão pega sua carteira com Lorraine. João Lucas discute com Maria Marta. Orville recebe mais um quadro de Salvador. Maria Marta descobre o endereço do novo apartamento de Danielle e José Pedro. Cora se insinua para Robertão.

Dia 23 (sábado) - Cora descobre o endereço de Isis

Robertão foge de Cora. João Lucas provoca José Alfredo. Kelly coloca um porta-retratos com a foto de Ísis e José Alfredo em um móvel. Téo manda Érika escrever sobre o casamento de Maria Clara e Enrico. Robertão decide procurar Téo. Cora descobre o endereço de Ísis. Maria Marta tenta obrigar João Lucas a revelar quem é a amante de seu pai.

Xana conta o ocorrido com Cora para Cristina. Robertão se assusta ao encontrar Érika na casa de Téo. Juliane lamenta estar longe do marido. Orville e Carmem conversam no presídio. Maria Marta confirma a José Pedro que não pode ficar sem o marido. Téo consegue um teste para Leonardo atuar em um filme. José Alfredo encontra Cora.

adblock ativo