"Império": capítulos de 11 a 16 de agosto

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Império", da Globo, de 11 a 16 de agosto, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 11 (segunda-feira) - Maria Marta oferece dinheiro a Cristina

Cora tenta impedir Maria Marta de se aproximar de João Lucas. José Alfredo leva o filho mais novo para fazer exames. Cristina decide conversar com Maria Marta. José Pedro reclama da possibilidade de ter mais uma irmã e Maria Clara o repreende. Merival convence José Pedro a presidir uma reunião importante na empresa. Enrico pretende conversar com Vicente sobre algumas mudanças no cardápio. Vicente pede o telefone de Cristina para Xana.

Fernando se incomoda com a ligação de Vicente. Cora lembra que deixou o álbum de recortes na "Império" e corre para resgatá-lo. Orville tenta ver os quadros de Salvador. Juliane vai até uma galeria de arte e descobre que os quadros de seu marido estão desvalorizados. José Alfredo recebe notícias de João Lucas e avisa a Maria Marta. José Alfredo se emociona quando João Lucas cochila em seus braços. Maria Marta vai para Santa Teresa e oferece dinheiro a Cristina.

Dia 12 (terça-feira) - José Alfredo anuncia que ninguém o substituirá na empresa

Maria Marta convence Cristina a aceitar a sua oferta. Carmem diz para Juliane pagar novamente por seus serviços. Leonardo e Cláudio discutem e Érika segue os dois. Maria Marta entrega um cheque para Cristina em troca de uma carta renunciando o parentesco com José Alfredo. Cora fica nervosa com a sobrinha por ela afirmar que cumprirá a promessa que fez a Maria Marta. Cristina comemora com Xana e Naná a possibilidade de resolver os problemas de sua família. Maria Marta mostra a carta escrita por Cristina para José Alfredo.

Maria Marta não gosta de saber por Silviano que Lorraine tentou ligar para ela. José Alfredo marca um encontro com Maria Ísis. José Alfredo guarda a carta escrita por Cristina em seu cofre. Magnólia e Severo vão para a casa de Maria Ísis no intuito de pegar dinheiro. Cristina vai ao camelódromo e mostra o cheque que recebeu de Maria Marta para Marcão. Marcão comemora com todos que trabalham no camelódromo ao ver que Cristina vai ajudá-los a reerguer o espaço. José Alfredo anuncia à família que ninguém o substituirá na empresa.

Dia 13 (quarta-feira) - Cristina fica nervosa ao ver Tuane com Victor

Maria Marta diz a José Pedro para esperar a hora certa de assumir seu lugar na empresa. José Pedro conversa com Danielle sobre o discurso de José Alfredo. Maria Marta manda Merival tirar o irmão de Cristina da prisão. Magnólia fica animada quando vê José Alfredo e Maria Ísis, que tenta disfarçar a presença dos pais para o Comendador. Cristina conversa com Merival sobre o seu irmão.

Tuane vai ao salão de Xana. Cristina diz para Elivaldo que vai tirá-lo da prisão. Orville se surpreende com um desenho de Salvador. Juliane se lembra do tempo em que era rainha de bateria de sua escola de samba. Tuane vai ao encontro de Victor. José Pedro questiona José Alfredo sobre a sucessão da empresa. Lorraine consegue falar com Maria Marta por telefone. Cristina fica nervosa ao ver Tuane com Victor.

Dia 14 (quinta-feira) - Leonardo se recusa a conversar com Érika

Cristina diz para Tuane que ela não conseguirá a guarda de Victor. José Alfredo fala de forma ríspida com José Pedro. Cora conversa com Cristina e reclama do dinheiro que ela acertou com Maria Marta. Orville observa Salvador desenhar na areia. Elivaldo diz para Orville que vai sair da cadeia. Juliane discute com Xenia, a nova madrinha de bateria da escola de samba. Helena diz para Maria Marta que ela está gastando muito dinheiro. Marisa entrega a José Pedro o relatório de despesas do último mês.

José Alfredo elogia Maria Clara por seu trabalho como designer de joias. Orville conversa com Salvador sobre suas obras. Juliane pede dinheiro emprestado para Antoninho. Carmem se insinua para Orville. Erika vai até ao apartamento de Leonardo. José Alfredo chega ao restaurante de Enrico e Vicente afirma que pode fazer a comida pedida pelo Comendador. Lorraine cobra de Silviano a encomenda de Maria Marta. Leonardo se recusa a conversar com Érika.

Dia 15 (sexta-feira) - José Alfredo flagra Magnólia na casa de Maria Isis

José Alfredo elogia a entrada servida no restaurante de Enrico. Lorraine aguarda ansiosa pela encomenda de Maria Marta. Xana conta para Juliane que Antoninho já foi garimpeiro. Merival diz para Elivaldo que consegue relaxar a prisão dele. Reginaldo diz para a Tuane que ela conseguirá a guarda de Victor. Maria Clara conversa com José Alfredo sobre a ambição dele.

José Alfredo fica encantado com a comida de Vicente e Enrico assume a autoria dos pratos. Maria Marta sugere para Danielle que ela procure um emprego. Maria Ísis vê José Alfredo com Maria Clara e fica arrasada. Magnólia pensa em convencer Maria Ísis a engravidar de José Alfredo. Érika tenta convencer Téo a desistir de publicas notícias sobre o Cláudio. José Alfredo flagra Magnólia na casa de Maria Ísis.

Dia 16 (sábado) - Maria Marta faz uma denúncia

Magnólia inventa uma desculpa para José Alfredo, mas é expulsa da casa de Maria Ísis. José Pedro pede que Marisa lhe dê a folha de pagamento da empresa. José Alfredo fala para Maria Ísis que a mulher que estava com ele é sua filha. Magnólia afirma que fará Maria Ísis engravidar. João Lucas garante a Du e Helena que vai descobrir quem é a amante de seu pai.

Maria Marta vai para uma delegacia e faz uma denúncia dizendo que está sendo chantageada. Silviano e Brigel ameaçam Ismael e Lorraine. Cora reclama dos gastos de Cristina. Fernando elogia Cristina. José Alfredo pergunta para Helena onde está Maria Marta e fica desconfiado com a resposta. José Alfredo pergunta para João Lucas quando ele vai começar a trabalhar.

