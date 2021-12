"Império": Beatriz choca Leonardo ao procurá-lo

Leonardo (Klebber Toledo) terá uma surpresa nas próximas cenas em "Império" (Globo). Em seu apartamento, ela receberá a visita de Beatriz (Suzy Rêgo).

O ator ficará chocado ao abrir a porta após a campainha tocar e dar de cara com a esposa de Cláudio Bolgari (José Mayer).

Desconfiado, ele avisa que não está interessado em confusão e que não irá falar sobre a relação que tem com o cerimonialista.

Beatriz explica que não tem mais o que descobrir e deseja apenas conversar. "Se eu soube que vocês dois tinham um caso há anos, foi porque ele mesmo me contou", dispara.

Preocupada com o que pode acontecer com o marido, caso Téo Pereira (Paulo Betti) revele que ele é gay, Beatriz pede para Leonardo não entregar as provas que tem ao fofoqueiro. "Não dê força pro Téo Pereira destruir o Cláudio. O nosso Cláudio!", diz Beatriz.

