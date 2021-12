Ilmar é o décimo eliminado do BBB17

Com 55,92% dos votos, Ilmar Renato foi o eliminado na noite desta terça-feira, 4, da 17ª edição do Big Brother Brasil 17 (BB17). O advogado e cozinheiro de 38 anos não resistiu ao paredão com o cirurgião plástico Marcos Härter, 37, que obteve 44,08% dos votos.

No domingo, 2, a berlinda começou a ser formada com a indicação de Ilmar pela líder Emilly. Já a maioria da casa votou em Marcos, que recebeu três votos das participantes Ieda, Marinalva e Vivian.

