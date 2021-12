Ilmar e Marcos formam o décimo paredão do 'BBB 17'

Ilmar e Marcos estão no décimo paredão do Big Brother Brasil "BBB 17" (TV Globo), formado na noite deste domingo, 2. O participante Ilmar foi para a berlinda após a indicação da líder Emilly, enquanto o médico recebeu o maior número de votos da casa.

A votação foi aberta com Emilly indicando Ilmar ao paredão com a seguinte justificativa: "Nesses dias, Tiago, você me disse que ainda tínhamos mil chances de mostrar o que somos. Daí uma pessoa que disse que me amava, companheiro, se mostrou essa semana uma pessoa traiçoeira, gananciosa, fofoqueira, mentirosa e revelou um jogo muito sujo, muito baixo em relação a mim e ao trio. Por isso voto no Ilmar", disse a sister.

Em seguida, houve a votação da casa e Marcos foi o mais votado, com três votos (Ieda, Marinalva e Vivian). Logo após o fim da votação, o apresentador Tiago Leifert deu espaço para os brothers defenderem a permanência na casa.

Marcos, que ficou surpreso ao saber que estava no paredão, revelou: "Eu só queria dizer que fico triste e chocado com o que aconteceu. Há uma semana éramos um trio. A discórdia nos destruiu".

Já Ilmar disparou: "Eu só posso me ofender com aquilo que eu sou. Ouvindo um despautério de uma pessoa como a Emilly, alguém que quando todo mundo estava jogando pedra eu ajudei, eu não me ofendo. Mas eu quero pedir que o Brasil me julgue por todos os desafios que eu passei aqui, inclusive ter parado de fumar dentro do confinamento. Que analisem o conjunto".

