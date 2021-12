Igreja Universal pode ter comprado CNT, diz site

Depois de alugar horas na programação de diversas emissoras brasileiras, a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), pode ter comprado uma emissora para chamar de sua. Pelo menos é isso que afirma o colunista do site Uol, Flavio Ricco.

As notícias sobre a possível compra da emissora do falecido deputado José Carlos Martinez, pela Universal, começaram depois que a Igreja adquiriu 22h da programação da CNT, para a exibição de cultos e programas voltados para a religião protestante.

Procurada pela publicação, em nota, a Iurd se manifestou sobre o caso e negou a compra da emissora: "A informação não procede. A Igreja Universal do Reino de Deus não "assumiu definitivamente a Rede CNT", apenas continua alugando espaço na grade da emissora, bem como da Rede Record, da Rede TV!, do SBT, do Canal 21 e de várias outras redes e canais de televisão. Trata-se de uma prática legítima e usual do mercado brasileiro e exercida por todas as emissoras".

Fora a própria Record e Record News, a Universal também exibe seus programas na tela da Rede 21, que faz parte do Grupo Bandeirantes, Rede TV! e TV Gazeta.

Até o momento, a direção da CNT também não se pronunciou sobre a suposta compra por parte da igreja de Edir Marcedo.

