Ícaro Silva é o grande campeão do Show dos Famosos

O ator Ícaro Silva foi o grande campeão do quadro "Show dos Famosos", do Domingão do Faustão" (TV Globo). No último domingo, 2, aconteceu a final da primeira temporada do Show dos Famosos.

Ícaro interpretou Michael Jackson e recebeu quatro notas 10 dos jurados e 9,9 da plateia. O ator ficou bastante emocionado e publicou na sua rede social Instagram o seu agradecimento. "Love never felt so good' (o amor nunca foi tão bom). COMO agradecer a isso? Eu poderia fazer o maior dos textos e não teria palavras. Sério. Uma gratidão eterna e sem fim. Um sentimento de amor, de orgulho da arte e dos artistas desse país. Público de casa, que lindo reencontro. Sem dúvida um dos mais belos processos da minha vida. Eu amo vocês", comentou Ícaro.

Durante a temporada, Ícaro Silva Interpretou Beyoncé, Alexandre Pires, Ney Matogrosso, Bob Marley e Ivete Sangalo, que elogiou bastante o trabalho do artista. O ator levou um carro 0 km, como prêmio. Em segundo lugar, ficou o ator Nelson Freitas, em terceiro, a cantora Luiza Possi, e em quarto lugar, a atriz Samantha Schmütz.

