Ibope da TV paga na Bahia já supera Record, Band e SBT

Se a Bahia for um exemplo do futuro, vem aí más notícias para os canais abertos. Dados obtidos com exclusividade por A TARDE apontam que os chamados OCNs (Outros Canais, que vêm a ser uma soma entre os canais vistos por quem tem TV por assinatura + canais UHF que não são filiados ao ibope) já têm média superior a todos os canais - exceto a Glogo…

Fenômeno

Esse fenômeno começou por volta de 2010, quando houve uma grande exeplosão nas vendas de TVs por assinatura em todo o Brasil…

Poder aquisitivo

Bastaram três anos de fortes vendas nas operadoras para que os novos assinantes esquecessem a TV aberta e passassem a assistir apenas conteúdo de canais fechados. OK, a Globo, a mudança de comportamento do telespectador-cosnumidor.

Isto é incrível

O que mais impressiona é que em 2010 os chamados OCNs representavam apenas 6,1% de cada 100 aparelhos de TV ligados (usa-se o termo "share" para definir a participaçãpo de um programa ou canal no total de aparelhos ligados). Hoje, em 2014, essa porcentagem já está na casa dos 20,9%. Isso é mais share do que Record e Band somadas.

Jogo jogado

Em todo o País, é na Bahia que a disputa entre Record e SBT é a mais acirrada. A SBT Aratau e a Bahia Record disputam cada milímetro de ibope. No ano passado, o SBT perdeu por uma ínfima diferença em apenas dois meses. A Globo lidera com ampla folga e não está ameaçada.

Diz a lenda....

Que a apresentadora Eliana Dedinhos descobriu que foi traída pelo (ex) marido João Marcelo Bôscoli porque ele deixou uma porção de pistas, dignas de quem quer realmente se separar. Sabem, tipo deixou e-mail aberto, bilhetinho no bolso e todos aqueles clichês que vocês todos já conhecem do das novelas ou já mesmo vivenciaram…

Embora...

Xuxa insista de pés juntos que está discutindo com a Globo um novo programa para entrar no ar ainda este ano, as chances disso ocorrer são zero, nenhuma, nem a pau, juvenal, necas de pitibirbas. Estuda-se uma saída honrosa para a loira. Quiçá um especial de fim de ano, ou uma participação no tradicional programa de Roberto Carlos no final do ano.

Cabongada

Bastou duas vitórias acachapantes de Geraldo Luís contra o SBT, no domingo, e o nome de Gugu Liberato voltou a ser citado como possível salvador da pátria. No fim de semana, Geraldo chegou a dar o dobro que o SBT. Curioso é que as mesmas pessoas que não queriam mais ver Gugu nem pintado de ouro no SBT agora falam dele com extremo carinho. Mas tem gente falsa no mundo mesmo, han? Han?

