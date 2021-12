I Love Paraisópolis: saiba como termina a trama

A novela I Love Paraisópolis, que termina nesta sexta-feira, 6, terá um final feliz para os dois casais que protagonizaram a trama.

Segundo o colunista Daniel Castro, do site Notícias da TV, Grego (Caio Castro) terá uma breve passagem pela cadeia, mas terminará em harmonia com Margot (Maria Casadevall). Já Mari (Bruna Marquezine) viverá em paz com Benjamin (Maurício Destri) e os trigêmeos do casal.

Os quatro trabalharão juntos pelo projeto de urbanização da comunidade, enquanto a ex-assistente de Grego, Ximena (Caroline Abras) vai apresentar o projeto na sede da ONU, em Nova York.

O último capítulo também mostrará todo o elenco reunido. Na plateia, Grego aparecerá ao lado de Eva (Soraya Ravenle), que, assim como Danda (Tatá Werneck), exibirá uma barriguinha de grávida.

Segundo o colunista, a cena final é descrita desta forma: "Ben, Mari e Margot se dão os braços, erguendo-os para o céu. As palmas na ONU se confundem com as palmas na Pilartex". Quando os três ainda estiverem sendo ovacionados, Grego subirá ao palco para dar um beijo apaixonado em Margot, na cena que deve encerrar o capítulo.

