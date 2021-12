Humorístico com Ingrid e Hassum substitui A Grande Família

Com Ingrid Guimarães e Leandro Hassum como protagonistas, a Rede Globo já definiu a nova programação que substituirá a consagrada "Grande Família". Inicialmente chamada de "Barba, Cabelo e Bigode", o seriado se passará em um salão de beleza em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O humorístico tem roteiro de Claudio Paiva que também já e escreveu "A Grande Família", "TV Pirata" e "Sai de Baixo". Atualmente com "Tapas e Beijos", o autor deixará os capítulos escritos para ingressar no novo projeto.

Segundo o Na Telinha, a previsão é de que o programa tenha sua estreia antes da quarta temporada do The Voice.

