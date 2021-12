O humorista Marco Luque fará um exame de toque retal em frenta às câmeras do programa. A ideia do CQC é divulgar o "Novembro Azul", campanha de prevenção do câncer de próstata. O programa vai ao ar nesta segunda-feira, 11, e também terá Oscar Filho no quadro Proteste Já, em que ele investiga o frango comprado pela prefeitura da cidade de Vinhedo, em São Paulo. A ave custa R$ 25 o quilo.



Essa não é a primeira vez que o programa mostra um humorista fazendo o exame. Em 2010, o então apresentador e repórter do CQC, Rafinhas Bastos, também fez uma matéria sobre o câncer de próstata e fez o procedimento de toque retal na frente das câmeras.

Confira a matéria de Rafinha Bastos realizando o exame:

Da Redação Humorista do CQC faz exame de próstata em frente às câmeras

adblock ativo