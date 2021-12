Humorista do 'Caldeirão do Huck' entrará em novela

Conhecida do grande público por ser repórter do quadro 'Dando a Letra', do "Caldeirão do Huck", Maíra Charken vai atuar em uma novela da Globo. É que ela foi escalada para a compor o elenco de "Babilônia", que irá suceder "Império" na faixa das 21h da Globo. Na trama, a também humorista será uma delegada bonitona.

