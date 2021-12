“Para a sorte das pessoas, elas têm a mim, têm a você. Underwood. 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036”, diz Frank Underwood (Kevin Spacey) para a esposa, Claire (Robin Wright). A fala, inserida no trailer divulgado pelo Netflix, antecipa o tom da quinta temporada de House of Cards, que estará disponível mundialmente no serviço de streaming a partir do próximo dia 30.

Karina Craveiro | Estadão Conteúdo House of Cards retorna em 5ª temporada com Frank e Claire mais unidos

Nada de rachaduras ou impasses no relacionamento entre presidente e primeira-dama dos Estados Unidos. Ao contrário, os protagonistas trabalham juntos com o objetivo de manipular o povo e desviar a atenção da mídia para as denúncias que poderiam comprometer a reeleição de Frank.

E não é à toa: faltam três semanas para as eleições e Frank ainda sente-se ameaçado pelo favoritismo do candidato do partido republicano, Will Conway (Joel Kinnaman) – que ganha a simpatia do povo ao lado de sua mulher, Hannah (Dominique McElligott), e seus filhos pequenos. São o exemplo perfeito da tradicional família norte-americana.

A quinta temporada volta com Frank e Claire colocando-se como únicos salvadores do povo depois de juntos terem iniciado a forjada “guerra ao terror”. O anúncio em rede nacional, com discurso inflamado, resultou na execução de James Miller (Sean C Graham) e no começo de uma caçada à Organização do Califado Islâmico (OCI).

A última cena da quarta temporada tem a icônica fala de Frank: “Nós não nos submetemos ao terror. Nós criamos o terror”.

No perfil oficial da série no Instagram, os Underwood aparecem coroados. “Estamos aqui para proteger vocês”, diz a legenda.

O trailer mostra ainda a apuração dos votos, com disputa apertada entre Frank e Conway (255 a 245) – e uma reação de ódio de Conway, sugerindo que ele possa ter perdido as eleições –; o velório de algum membro da Casa Branca; uma nova aproximação amorosa do escritor Tom Yates (Paul Sparks) com Claire e até um affair de Frank com um homem misterioso.

Entre as novidades da quinta fase de House of Cards estão a entrada de Frank Pugliese e Melissa James Gibson como roteiristas principais e a chegada no elenco dos atores Patricia Clarkson e Campbell Scott.

Série House of Cards - 5º temporada / Serviço de conteúdo por streaming Netflix / Estreia dia 30 de maio

