Horário eleitoral derruba audiência da TV

Em sua primeira semana no ar, o horário eleitoral gratuito derrubou a audiência dos principais canais abertos. Terror das emissoras de TV, o programa político começou a ser exibido na última terça-feira, 21, em dois blocos, às 13h e às 20h30. Somadas, as emissoras perderam cerca de 20% do público e 10 pontos (cada ponto equivale a 60 mil domicílios na Grande São Paulo). As informações são do jornal Folha de São Paulo.

O número de televisores ligados também caiu de 63% para 57%. A emissora mais prejudicada foi a Globo, que sofreu uma queda de cerca de 13% em relação a semana anterior. A novela teen Malhação, por exemplo, oscilou entre 11 e 13 pontos. Antes do horário eleitoral, a novelinha registrava 21 pontos de audiência. Já Amor Eterno Amor chegou a marcar 19 pontos; enquanto o Jornal Nacional oscilou entre 24 e 25 pontos. Antes do horário eleitoral, o jornal marcava 33 pontos.

A Record, SBT, Band e RedeTV mantiveram médias não muito diferentes de quando não veiculavam a propaganda.

